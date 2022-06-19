YKS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı! ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2022 TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı www.osym.gov.tr adresinde yayınlandı.

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