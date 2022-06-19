YKS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı!
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2022 TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı www.osym.gov.tr adresinde yayınlandı.
YKS 2022 sınavı sona erdi. Milyonlarca öğrencisi hayalindeki üniversiteye kavuşabilmek için sınavda ter döktü. İşte, ÖSYM 2022 YKS soruları ve cevap anahtarı!
YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2022
YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı.