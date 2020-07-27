YKS Eşit Ağırlık önlisans ve lisans bölümleri nelerdir? 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümleri
Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS'nin sonuçlarının erişime açıldı. Bu kez adaylar, aldıkları puan ve sıralamalara göre hangi üniversiteye puanı yettiğini merak ediyor. İşte YKS Eşit Ağırlık önlisans ve lisans bölümleri nelerdir? 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümleri...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 4 yıllık eşit ağırlık taban puanlarına çevrildi. Üniversitede iyi bir eğitim almak isteyen adaylar, bölümlerin taban puanları merak ediyor. Lise eğitimini eşitağırlık bölümde ve ya sayısal bölümde tamamladıktan sonra üniversite sınavına da eşit ağırlık ve ya sayısal bölümden giren adaylar aldıkları puanların ardından hangi mesleklerin ve bölümlerin bu alanda yer aldığını öğrenmek istiyor. PekiYKS eşit ağırlık önlisans ve lisans bölümleri nelerdir? İki ve 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümleri...
2019 EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Finans ve Bankacılık
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Girişimcilik
Grafik Tasarım
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
Havacılık Yönetimi
Hukuk
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik Yönetimi
Maliye
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe (Yüksekokul)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Müzecilik
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
Pazarlama
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekreasyon
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
Sağlık Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık (Yüksekokul)
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal ve Siyasal Bilimler
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tapu Kadastro (Yüksekokul)
Tarım Ekonomisi
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Çocuk Gelişimi puanları 2020 |Çocuk Gelişimi bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Türk İslam Arkeolojisi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri
2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Arıcılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Yönetimi
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Tavukçuluk
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Grafik Tasarımı
Hava Lojistiği
İç Mekan Tasarımı
İkram Hizmetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültür Balıkçılığı
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Lojistik
Maliye
Mantarcılık
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Mimari Restorasyon
Moda Yönetimi
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Otobüs Kaptanlığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Posta Hizmetleri
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Yat İşletme ve Yönetimi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Bilgisayar Mühendisliği puanları 2020 başarı sıralaması