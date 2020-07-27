YKS Eşit Ağırlık önlisans ve lisans bölümleri nelerdir? 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 4 yıllık eşit ağırlık taban puanlarına çevrildi. Üniversitede iyi bir eğitim almak isteyen adaylar, bölümlerin taban puanları merak ediyor. Lise eğitimini eşitağırlık bölümde ve ya sayısal bölümde tamamladıktan sonra üniversite sınavına da eşit ağırlık ve ya sayısal bölümden giren adaylar aldıkları puanların ardından hangi mesleklerin ve bölümlerin bu alanda yer aldığını öğrenmek istiyor. PekiYKS eşit ağırlık önlisans ve lisans bölümleri nelerdir? İki ve 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümleri...

4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve Bankacılık

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarım Ekonomisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Çocuk Gelişimi puanları 2020 |Çocuk Gelişimi bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Arıcılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstriyel Tavukçuluk

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Mimari Restorasyon

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Yat İşletme ve Yönetimi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Bilgisayar Mühendisliği puanları 2020 başarı sıralaması