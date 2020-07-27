YKS 4 yıllık sözel taban puanları 2020 |YKS sözel bölümler nelerdir?

2020 YKS sonuçları açıklanması beklenen tarihten 1 gün erken açıklandı. Ölme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 27 Temmuz Pazartesi (bugün) sabah saatlerinde YKS sonuçlarını erişime açtı.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından zorlu bir tercih dönemine girmeye hazırlanıyor. Sözel bölümden tercih yapacak olanlar 4 yıllık sözel bölüm puanlarını öğrenerek buna göre tercih işlemlerini yapacak. Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Edebiyat, Sosyal bilgiler öğretmenliği, Coğrafya gibi bölümler sözel bölümler arasında yer alıyor. İşte 2020 YKS 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları...

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS 2020 SÖZEL BÖLÜM PUANLARI KAÇTIR?

2020 YKS sözel bölüm puanları henüz açıklanmadı. 2019 yılından bazı üniversitelerin sözel bölüm puanları şu şekilde;

-İstanbul Üniversitesi /İletişim Fakültesi/ Gazetecilik SÖZ- 376,72239

-Akdeniz Üniversitesi (ANTALYA) /Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ- 361,19622

-Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 422,05369 3.231

-Galatasaray Üniversitesi (İSTANBUL) /İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) -SÖZ-465,0312

-Ankara Üniversitesi /Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Coğrafya SÖZ- 366,09413

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YKS TABAN PUANLARI 2020

SÖZEL BÖLÜMLER NELERDİR ?

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH KILAVUZU