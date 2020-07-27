YKS 4 yıllık sözel taban puanları 2020 |YKS sözel bölümler nelerdir?

YKS 4 yıllık (lisans) sözel taban puanları 2020 |YKS sözel bölümler nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından puanlarına göre tercih yapacak adaylar 4 yıllık sözel bölümlerini ve puanlarını merak ediyor. Peki YKS sözel bölümler nelerdir? İşte YKS 4 yıllık (lisans) sözel taban puanları 2020...
2020 YKS sonuçları açıklanması beklenen tarihten 1 gün erken açıklandı. Ölme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 27 Temmuz Pazartesi (bugün) sabah saatlerinde YKS sonuçlarını erişime açtı.
Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından zorlu bir tercih dönemine girmeye hazırlanıyor. Sözel bölümden tercih yapacak olanlar 4 yıllık sözel bölüm puanlarını öğrenerek buna göre tercih işlemlerini yapacak. Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Edebiyat, Sosyal bilgiler öğretmenliği, Coğrafya gibi bölümler sözel bölümler arasında yer alıyor. İşte 2020 YKS 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları...
YKS 2020 SÖZEL BÖLÜM PUANLARI KAÇTIR?
2020 YKS sözel bölüm puanları henüz açıklanmadı. 2019 yılından bazı üniversitelerin sözel bölüm puanları şu şekilde;
-İstanbul Üniversitesi /İletişim Fakültesi/ Gazetecilik SÖZ- 376,72239
-Akdeniz Üniversitesi (ANTALYA) /Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ- 361,19622
-Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 422,05369 3.231
-Galatasaray Üniversitesi (İSTANBUL) /İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) -SÖZ-465,0312
-Ankara Üniversitesi /Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Coğrafya SÖZ- 366,09413
YÖK ATLAS ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZEL BÖLÜMLER NELERDİR ?
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.