YKS (AYT, TYT ve YDT) soru ve cevap anahtarı! YKS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günleri üç oturumda gerçekleştirilecek. Yüzbinlerce adayın katılacağı sınav hakkında bir çok soru başlığı gündemde yer alıyor. 2021 YKS soru ve cevapları hakkında araştırmalar eğitim gündeminde birinci sırada yer aldı. İşte YKS 2021 sınav soruları, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2021?

YKS soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılmakta. Kitapçık yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT 26 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak ve sınav 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecek.

2021 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu açıkladı. YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 141 bin 639'u Anadolu Lisesi, 794 bin 269'u ise Meslek Lisesi çıkışlı öğrencilerden oluşmakta.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 yılında YKS sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Tercihler ise 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

2021 yılında ise tercih işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz netleşmedi.