YKS baraj puanı düşürüldü mü, düşürülecek mi? ÖSYM 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü, baraj neti kaç oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AYT tercih barajının geçen sene olduğu gibi 170 puana düşürülmesine ilişkin çalışmalar yapılabilmesine ilişkin olasılıklardan bahsetmişti. Peki YKS baraj puanı düşecek mi? İşte detaylar...

YKS BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ, DÜŞÜRÜLECEK Mİ? ÖSYM 2021 YKS'DE TYT VE AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ,

Geçtiğimiz sene 180 olan YKS baraj puanları 170'e düşürülmüştü. Ancak bu yıl tekrar 180 olacağı yönünde açıklama yapıldı.

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180 olarak belirlendi.

TYT VE AYT BARAJ NETİ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Son açıklanan bilgiye göre; TYT baraj puan 150 oldu. 150 puan ve üzeri başarı gerçekleştirenler barajı geçmiş sayılacak. Kısaca, TYT'den 150 ve üstü puan alan adaylar; TYT puan ve sıralaması ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

Öte yandan, TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, aldıkları puan türleri ile öğrenci kabul eden lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarına katılım gösterebilecekler.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2021 tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.