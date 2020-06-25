YKS barajı kaç puan 2020? Sokağa çıkma yasağı kaçta?

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS, bu yıl Haziran'ın son haftasında gerçekleşecek. Milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği sınav günü geldi çattı. Ancak 2020 yılında yapılacak sınavda geçen yıllardan çok farklı. Çünkü koronavirüs salgını gölgesinde sınava girilecek. 2 oturumda gerçekleşecek sınav günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sınav önce öğrenciler YKS hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yaparken, vatandaşlar da sınav günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında araştırmalar yapıyor. İşte konuya ilişkin tüm yanıtlar haberimizde. Sınava girecek öğrencilere şimdiden başarılar...

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT 180 dk, YDT 120 dk olacak.

YKS'DE HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler (20 soru); Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, Fen Bilimleri (20 soru); Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.

YKS SAATLERİ

TYT: 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15

AYT: 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15

YDT: 28 Haziran 2020 Pazar saat: 15:45

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI ? KAÇTA?

YKS sınavının yapılacağı gün sınav saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Buna göre,

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında

28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında

81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

TYT BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için TYT de en az 15 net yapmaları gerekmektedir.

AYT BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için AYT de en az 20 net yapmaları gerekmektedir.

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