YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2021 YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? soruları gündemde. ÖSYM 2021 yılına ilişkin YKS takvimini belirledi. Üniversiteye girişte ilk adım olan YKS sınavının başvuruları 4 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup 2 Mart günü sona erecek. İşte haberin detayları...

2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2021 YKS başvuru kılavuzu 4 Şubat günü başvuruların başlamasıyla birlikte yayımlanacak. Kılavuz yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kılavuz 4 Şubat saat 09.00 itibariyle yayımlanabilir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

YKS 2021 KILAVUZU

2021 YKS TARİHİ

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Cumartesi

Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Pazar

Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Pazar

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

YKS başvuru ücreti hakkında henüz bilgi bulunmuyor. 4 Şubat günü yayımlanacak kılavuz ile birlikte YKS 2021 ücreti de belli olacak. Ücret belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

YKS'DE HES KODU ZORUNLU MU?

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

YKS HES kodu alma ekranı: YKS HES kodu nasıl alınır 2021?