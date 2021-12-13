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  3. YKS başvuru son gün ne zaman 2022? YKS 2022 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022

YKS başvuru son gün ne zaman 2022? YKS 2022 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022

YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavına girecek yüz binlerce öğrenci, Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamaları ardından "YKS 2022 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022" sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde detaylara yer verdik...

YKS başvuru son gün ne zaman 2022? YKS 2022 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022

YKS başvuru son gün ne zaman 2022? Üniversite hayalleri kuran yüz binlerce lise öğrencisi, 2022 YKS tarihlerini merak ediyor. Prof. Dr. Halis Aygün'ün 2022 ÖSYM sınav takvimini açıklamasının ardından "YKS 2022 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022 " soru başlıkları araştırılmaya başlandı. Haberimizde en çok merak edilen sorulara yer verdik.

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN 2022?

Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu duyurdu. YKS tarihleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Buna göre;  YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT oturumu 18 Haziran, YKS AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak..

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

YKS 2022 NE ZAMAN? TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ 2022

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI 

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:  18 Aralık,

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