YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Üniversiteye sınavına girmek isteyenler başvuruların başlamasıyla sınav ücretini araştırmaya başladı. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar 2021? Hangi bankaya yatırılacak? Nereden yatırılır? Nasıl yatırılır? Üniversite sınavı başvuru ücreti ne zaman son? İşte detaylar.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

2021 yılı sınav başvuru ücreti de bugün belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 90,00 TL ödenmesi gerekiyor. 2020 yılı YKS 'de her oturum için öğrenciler 70TL yatırmıştı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2021?

90 TL’lik başvuru ücreti Akbank, Albaraka Türk, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası üzerinden ödenebilecek. Bazı bankalarda hem şubelerden hem de internet bankacılığı ve ATM’den işlem yapılabilecek. Bazı bankalarda ise şubeden işlem yapılamayacak.

Öte yandan kurumun kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden kredi kartı veya hesap kartı olan kişiler başvuru ücretini kolaylıkla ödeyebilecekler.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRMA TARİHİ NE ZAMAN SON?

Ücret ödeme için son gün, 2 Mart 2021 olarak belirlendi. Adaylar saat 23:59'a kadar işlemlerini tamamlayabilir.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

YKS başvuruları ÖSYM tarafından 5 Şubat 2021 ve 2 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.

YKS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.

ÜNİVERSİTE İÇİN KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.