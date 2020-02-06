YKS başvuru ücreti ne kadar 2020? Hangi bankaya yatırılacak? Nasıl yatırılır?

Üniversiteye sınavına girmek isteyenler başvuruların başlamasıyla sınav ücretini araştırmaya başladı. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar 2020? Hangi bankaya yatırılacak? Nereden yatırılır? Nasıl yatırılır? Üniversite sınavı başvuru ücreti ne zaman son? Tüm merak edilenleri haberimizde...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020?

2020 yılı sınav başvuru ücreti de bugün belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70,00 TL ödenmesi gerekiyor. 2019 yılı YKS 'de her oturum için öğrenciler 50 TL yatırmıştı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2020?

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRMA TARİHİ NE ZAMAN SON?

Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020 olarak belirlendi.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

YKS başvuruları ÖSYM tarafından 6 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından adayların ne kadar başvuru ücreti ödeyeceği de belli olacak.

YKS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

YKS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2020?

YKS içerisinde bölümlenen AYT ve TYT sınavları bu yıl da birer gün arayla yapılacak. İlk oturum olan ve tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT sınavı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve toplam 135 dakika sürecek.

AYT sınavının tarihi ise 21 Haziran Pazar olacak. Bu sınav ise 180 dakika sürecek.

Yabancı dil alanında sınava girecek olan öğrenciler için ise YDT sınavı 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakikada tamamlanacak.

ÜNİVERSİTE İÇİN KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.