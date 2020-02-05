YKS Başvuruları 6 Şubat’ta başlıyor

MİLYONLARCA öğrenci için 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2020'de başlayacak. 3 Mart 2020'da son bulacak başvurular için İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar adayları uyararak, "Adayların başvuru işlemlerini son güne bırakmamalarını öneririm" dedi.

Üniversiteye başlayarak gelecekteki hayalleri için ilk adımları atmak isteyen pek çok lise öğrencisi ve mezun olan öğrenciler için YKS başvuruları 6 Şubat 2020 – 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru süreci ile ilgili adayları bilgilendiren Uçar konuyla ilgili şunları söyledi: "Sınava girecek son sınıf öğrencileri başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilirler. Mezun adayların ise durum biraz daha farklı. ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilirler. Bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerine gitmeleri gerekecek.'

"BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

Başvuru sonrası osym.gov.tr adresinden TC Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine değinen Uçar "Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir" dedi.

"SINAV ÜCRETİNİ 4 MART'A KADAR YATIRIN"

Adayların her bir oturum için yatırması gereken ücretin 70 TL olduğunu hatırlatan Uçar "Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerini yatırmalılar. Örneğin bir aday 3 oturuma girecekse toplamda 210 TL olan başvuru ücretini, kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 4 Mart 2020 mesai bitimine kadardır. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir" diye belirtti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA