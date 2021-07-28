YKS birincilerinin çıktığı iller belli oldu! ÖSYM Başkanı YKS birincilerinin illerini duyurdu! 26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak bugün açıklandı. Peki, YKS birincisi kim? 2021 YKS birincisi kim oldu, hangi illerden? YKS'de kaç birinci var?

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2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları açıklandı. 26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte, YSK birincisi merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla YKS birinci illerini açıkladı. YKS BİRİNCİSİ KİM? 2021 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU, HANGİ İLLERDEN? YKS'DE KAÇ BİRİNCİ VAR? Sınav sonuçları açıklanmasının hemen ardından ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün resmi Twitter hesabından YKS birincilerinin illerini kamuoyuna duyurdu. İşte o tweet... 2021-YKS Birincilerimizin İlleri



TYT birincisi: Adana



AYT birincileri:

Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana



YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa



Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 28, 2021 YKSbirinciyks2021sonuçSınav