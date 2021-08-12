Doktor olacaktı... YKS Türkiye birincisi hayatını kaybetti!
Çanakkale'de facia bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisikleti kullanan kişinin 2021 YKS birincisi olan Necati Kaan Şahin olduğu tespit edildi. Kaza sonucu Şahin hayatını kaybetti.
Korkunç facia dün gece 02.00 sularında Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda gerçekleşen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücü, Necati Kaan Şahin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ!
Bölgede bulunan vatandaşlar olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine ihbar verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şahin'i ambulansa kaldırdı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİYDİ
Necati Kaan Şahin'in TYT-AYT Sayısal Türkiye 1'incisi olduğu ifade edildi. Şahin'in doktor olmak istediği ve tercihlerini bu yönde yaptığı öğrenildi...