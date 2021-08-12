Doktor olacaktı... YKS Türkiye birincisi hayatını kaybetti!

Korkunç facia dün gece 02.00 sularında Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda gerçekleşen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücü, Necati Kaan Şahin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ!

Bölgede bulunan vatandaşlar olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine ihbar verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şahin'i ambulansa kaldırdı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİYDİ

Necati Kaan Şahin'in TYT-AYT Sayısal Türkiye 1'incisi olduğu ifade edildi. Şahin'in doktor olmak istediği ve tercihlerini bu yönde yaptığı öğrenildi...