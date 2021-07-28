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  3. YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı

YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı

26-27 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS oturumlarından sonra YKS cevap kağıdının açıklandığına dair haber gelmesinin ardından için YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı araştırılmaya başlandı. İşte YKS cevap kağıdı...

YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı

Sınavların ardından birçok öğrenci YKS cevap kağıdını merak ediyor. ÖSYM tarafından bir açıklama bekleyen öğrenciler YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından ise cevap kağıtları yayınlandı. İşte ÖSYM'nin açıklaması ve YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

"ÖSYM'den yapılan açıklamada 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla YKS cevap kağıdı görüntüleme, internet adresinden 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." denildi.

YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı

YKS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME 2021 | ÖSYM CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte sınav kağıtlarını görüntülemek isteyen adaylar YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme bağlantısına tıklayabilir. Cevap kağıdını görüntüleme hakkı 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren sadece 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ÖSYM CEVAP KAĞIDI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme adresine giden adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

YKS cevap kağıdı görüntüleme 2021 | ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı

"BELGE NİTELİĞİ TAŞIMAZ"

Öte yandan ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın devamında "Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

 

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