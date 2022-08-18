YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022

2022 YKS yerleştirme sonuçlarının 15 Ağustos'ta açıklanmasının ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen ve ek yerleştirme için tercih yapacak olan öğrenciler, internette tercihlerle alakalı araştırma yapıyor. Peki YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte bu soruların yanıtları ve YKS ek tercih kılavuzu 2022 hakkında detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022

İki oturumu 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, 27 Temmuz'da başlayan tercih dönemiyle birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başlamıştı. Öğrenciler dün, yani 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona eren YKS tercih sonuçları 15 Ağustos'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercihi yapmak için araştırma yapıyor. Peki YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte yanıtlar ve YKS ek tercih kılavuzu 2022...

YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022

YKS EK TERCİH BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihleri açıklanan adaylar, hayallerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmiş olmanın büyük sevincini yaşadı. Kimi öğrenciler tercih yapmazken, kimi öğrenciler de tercih ettiği üniversitelerden herhangi birine yerleşemedi. YKS tercihleri sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihlerini merak ediyor.

2022 YKS ek tercihleri ile ilgili herhangi bir tarih duyurulmadı. Tercih ettikleri programlardan birine yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm üniversite adayları kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra boş kalan kontenjanlara göre ek yerleştirme tarihleri ve kontenjanları duyurulacak.

YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

2022 YKS ek yerleştirme ücreti 30 TL olarak belirlendi. Adaylar, ek yerleştirme tercihi yapmış oldukları halde ücreti yatırmazlarsa, tercihleri dikkate alınmayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan 14.01.2019 tarihli karar gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

Ücretlerin yatırılabileceği bankalar şu şekilde:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilir.

YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

İlgili Haberler
2022 YKS yerleştirme sonuçları hakkında değerlendirme yapan YÖK Başkanı Özvar: "Öğrenci üzerinden kalite tartışması yapmayı doğru bulmuyoruz"
2022 YKS yerleştirme sonuçları hakkında değerlendirme yapan YÖK Başkanı Özvar: "Öğrenci üzerinden kalite tartışması yapmayı doğru bulmuyoruz"
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...
YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu?
YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2022 ? İşte KYK başvuru ekranı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2022 ? İşte KYK başvuru ekranı
e-YDS başvuru tarihleri ne, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS başvuru tarihleri ne, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2022 YKS yerleştirme sonuçları hakkında değerlendirme yapan YÖK Başkanı Özvar: "Öğrenci üzerinden kalite tartışması yapmayı doğru bulmuyoruz"
2022 YKS yerleştirme sonuçları hakkında değerlendirme yapan YÖK Başkanı Özvar: "Öğrenci üzerinden kalite tartışması yapmayı doğru bulmuyoruz"
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
CHP'li İBB'ye bağlı BELTUR'da hamburgerin içerisinden öyle bir şey çıktı ki! Mideniz ağzınıza gelecek!
CHP'li İBB'ye bağlı BELTUR'da hamburgerin içerisinden öyle bir şey çıktı ki! Mideniz ağzınıza gelecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek!
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu samimiyetinin altındaki gerçek ortaya çıktı! "Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor"
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu samimiyetinin altındaki gerçek ortaya çıktı! "Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor"
Genç bir kadına toplu tecavüz eden ve müebbet hapis cezasına çarptırılan 11 erkek serbest bırakıldı! Tecavüze uğrayan kadın: "Bana yaşama hakkımı verin"
Genç bir kadına toplu tecavüz eden ve müebbet hapis cezasına çarptırılan 11 erkek serbest bırakıldı! Tecavüze uğrayan kadın: "Bana yaşama hakkımı verin"
Covid atlatanlar dikkat, erken bunayabilirsiniz! Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın bulguları korkuttu!
Covid atlatanlar dikkat, erken bunayabilirsiniz! Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın bulguları korkuttu!
Oturduğunuz evin konumuna iyi bakın! Uzman isim açıkladı: "24 kentimiz, 80’i aşkın ilçemiz fay hatları üzerinde"
Oturduğunuz evin konumuna iyi bakın! Uzman isim açıkladı: "24 kentimiz, 80’i aşkın ilçemiz fay hatları üzerinde"
Meteoroloji tek tek açıkladı! O illerde sıcak hava bunaltacak, sıcaklık 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji tek tek açıkladı! O illerde sıcak hava bunaltacak, sıcaklık 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu
Mastercef Türkiye'de Mehmet Şef çıldırdı: "Senden bıktım, nereden geliyor bu özgüven?"
Mastercef Türkiye'de Mehmet Şef çıldırdı: "Senden bıktım, nereden geliyor bu özgüven?"