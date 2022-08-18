YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022

İki oturumu 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, 27 Temmuz'da başlayan tercih dönemiyle birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başlamıştı. Öğrenciler dün, yani 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona eren YKS tercih sonuçları 15 Ağustos'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercihi yapmak için araştırma yapıyor. Peki YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte yanıtlar ve YKS ek tercih kılavuzu 2022...

YKS EK TERCİH BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihleri açıklanan adaylar, hayallerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmiş olmanın büyük sevincini yaşadı. Kimi öğrenciler tercih yapmazken, kimi öğrenciler de tercih ettiği üniversitelerden herhangi birine yerleşemedi. YKS tercihleri sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihlerini merak ediyor.

2022 YKS ek tercihleri ile ilgili herhangi bir tarih duyurulmadı. Tercih ettikleri programlardan birine yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm üniversite adayları kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra boş kalan kontenjanlara göre ek yerleştirme tarihleri ve kontenjanları duyurulacak.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

2022 YKS ek yerleştirme ücreti 30 TL olarak belirlendi. Adaylar, ek yerleştirme tercihi yapmış oldukları halde ücreti yatırmazlarsa, tercihleri dikkate alınmayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan 14.01.2019 tarihli karar gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

Ücretlerin yatırılabileceği bankalar şu şekilde:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.