YKS ek tercihler 17 Eylül itibariyle başladı. Tercih yapmak isteyen adaylar 20 TL ek tercih ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ücretlerini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercihlerini tamamlayabilecek. İşte YKS ek tercih boş kontenjanlar 2020 listesi...

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.

YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR 2020 LİSTESİ

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2020

ÖN LİSANS BOŞ KONTENJANLAR

LİSANS BOŞ KONTENJANLAR

KAYITLAR 5-7 EKİM TARİHİNDE

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasındayapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.