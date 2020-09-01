YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih robotu 2020

YKS 1.tercih sonuçları belli oldu. Milyonlarca öğrenci kazandıkları üniversiteleri öğrendi. Peki YKS ek tercih nedir? YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte YKS ek tercih robotu 2020...

YKS EK TERCİH NEDİR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih döneminde yeniden tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek. 1. tercihte açıkta kalanlar ile hiç tercih yapmayanlar 2. tercihlerini yapabilecek. Ancak ilk tercihlerini yapıp herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, 2.tercihlerini yaparken okul puanları kırılacak.

YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden yapılacak.

Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÖSYM AİS EKRANI

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