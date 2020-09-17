Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 ek tercih işlemleri bugün başlayacak. Adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleşebilecek. Peki YKS ek tercih saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS kılavuzu yayımlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Üniversite ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihleri arasından alınacak.

YKS EK TERCİH SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Tercihler 23 Eylül saat 23-59'da sona erecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '' Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. '' dedi.

YKS EK YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

Bu kılavuz içerisinde üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler yer alacak.

2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE TABAN PUANLAR-TIKLAYINIZ

YKS ek tercih kimler yapabilir? Üniversite ek tercihleri kimler yapamaz?

KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.

Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.