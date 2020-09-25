YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? 2020 ÖSYM üniversite ikinci kayıt tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulandı. YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar için 17-23 Eylül tarihlerinde ek tercihler alındı. İkinci tercihlerde üniversiteye yerleşmeye hak kazanan çiçeği burnunda üniversiteliler kayıt işlemlerini tamamlayacak. Peki YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte ÖSYM üniversite ikinci kayıt tarihleri hakkında detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgeleri basılmayacak ve ya adayların adreslerine gönderilmeyecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

E KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üniversite ek tercih kayıt belgeleri henüz açıklanmadı. Ancak YKS 1. tercihler için gerekli kayıt belgeler şöyleydi;

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

5) Nüfus cüzdan fotokopisi.

6)6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)