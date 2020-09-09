YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! Tercihler başladı

YKS 1.tercihlerinin sona ermesinin ardından üniversite kayıtları sona erdi ve herhangi bir üniversiteye yerleşmeyen adaylar ek tercih işlemleri için ÖSYM'den haber bekliyordu. ÖSYM YKS ek tercihlerin başladığını duyurdu.

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YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YKS ek tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih robotu 2020

YKS EK TERCİH YAPMA

YKS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden yapılacak.

Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.