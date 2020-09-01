Üniversite 1.tercih sonuçları 26 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2020?

YKS 2.tercih başvuruları Eylül ayında yapılacak. Ancak tam bir tarih verilmedi. 1. tercihlerde her hangi bir üniversite programına yerleşemeyen ve ya tercih yapmayan adaylar 2. kez tercih hakkını kullanabilecek.

YKS 2. TERCİH NASIL YAPILIR?

Boş kalan kontenjanlara göre yerleştirilecek olan adaylar ek tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. Başvurular; ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak ancak henüz kılavuz yayımlanmadı.

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EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirme tarihleri 2020

KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:

2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERi

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.