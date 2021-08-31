YKS ek tercihler için son 2 gün! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS 2. tercih baraj puanı kaç 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adayların tercih yapmasının ardından bugün kazandıkları okullar da belli oldu. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler için araştırmalar başladı. Peki YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS 2. tercih baraj puanı kaç 2021? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

YKS Ek tercihler başladı! Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

YKS ilk tercih sonuçları bugün açıklandı. Bu durumda, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar dahilinde ek yerleştirme yapılacak.

YKS 2. TERCİH BARAJ PUANI KAÇ 2021?

YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, AYT ve YYDT baraj puanı ise 170 oldu.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.

Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.