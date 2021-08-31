Avukat Seray Öztürk mesajlarını ifşa etmişti! İhanet ettiği ortaya çıkan Yılmaz Kunt ve Sevda Ergici'den bomba hamle!23 Eylül A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, spor malzemelerinden en uygun fiyatlar A101'de!23 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!140 barajını geçenler nasıl tercih yapacak 2021? | Ek tercih kontenjanları 2021Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021?ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyorMerve Çağıran kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!YKS ek tercihler için son gün! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih baraj puanı kaç 2021?23 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YKS ek tercihler için son gün! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih baraj puanı kaç 2021?

YKS ek tercihler için son gün! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih baraj puanı kaç 2021?

YKS üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde bulunabilecek. Peki YYKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih baraj puanı kaç 2021? YKS ek tercih tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. İşte ek tercihler hakkında bilinmesi gerekenler.

YKS ek tercihler için son gün! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih baraj puanı kaç 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adayların tercih yapmasının ardından bugün kazandıkları okullar da belli oldu. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler için araştırmalar başladı. Peki YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih baraj puanı kaç 2021? İşte detaylar...

YKS ek tercihler ne zaman 2021? YKS 2. tercih baraj puanı kaç 2021?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

YKS Ek tercihler başladı! Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. 

YKS ilk tercih sonuçları bugün açıklandı. Bu durumda, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar dahilinde ek yerleştirme yapılacak. 

YKS ek tercih kılavuzu açıklandı! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS 2. tercih baraj puanı kaç 2021?

YKS EKTERCİH BARAJ PUANI KAÇ 2021?

YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, AYT ve YYDT baraj puanı ise 170 oldu.

YKS ek tercihler ne zaman 2021? YKS 2. tercih baraj puanı kaç 2021?

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.

Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
1
2
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT