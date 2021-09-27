YKS ek tercihler ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları bu ay açıklar mı? Soru başlıkları ek tercih yapan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 140 puan ve üstü başarı kaydeden adaylar için tercih yapma hakkı verildi. İstedikleri lisans ve programlara tercih yapan öğrenciler şimdilerde hangi okul ve bölümü kazandıklarına dair "YKS ek tercihler ne zaman açıklandı mı?" konu başlığında yer alan haberlere göz atıyor. İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adayların tercih yapmasının ardından 24 Eylül tarihinde ikinci tercih dönemi açıldı. 140 puan ve üstü alan adaylara üniversite tercih hakkının verilmesiyle öğrenciler gitmek istedikleri bölüm ve okulların boş kontenjan durumuna göre tercihte bulundular. Bunun ardından adaylar artık tercih sonuçları için bekleyişteler ancak, YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için henüz net bir tarih verilmedi.

YKS EK TERCİH (İKİNCİ YERLEŞTİRME) SONUÇLARI BU AY AÇIKLAR MI?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

YKS ek tercih sonuçlarına ÖSYM'nin AİS ekranından erişilebilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.



Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.