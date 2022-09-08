YKS ek yerleştirme hangi bölümler için geçerli, kimler ek tercih yapabilir 2022? YKS ek yerleştirme ön lisans, lisans taban puanları ve boş kontenjanları

YKS ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte üniversite adayları, ek tercihle ilgili internette aramalar yapmaya devam ediyor. Peki YKS ek yerleştirme hangi bölümler için geçerli, kimler ek tercih yapabilir 2022? İşte detaylar ve YKS ek yerleştirme ön lisans, lisans taban puanları ve boş kontenjanları...

İrem Yıldız
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YKS ek yerleştirme hangi bölümler için geçerli, kimler ek tercih yapabilir 2022? YKS ek yerleştirme ön lisans, lisans taban puanları ve boş kontenjanları

YKS sonuçları ve tercih döneminin atlatılmasıyla birlikte, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlendi ve ardından YKS ek tercih dönemi başladı. Üniversite adayları, 7-13 Eylül tarihleri arasında YKS ek tercihlerini yapabilecekler. Peki YKS ek yerleştirme hangi bölümler için geçerli, kimler ek tercih yapabilir 2022? İşte detaylar ve YKS ek yerleştirme ön lisans, lisans taban puanları ve boş kontenjanları...

YKS ek yerleştirme hangi bölümler için geçerli, kimler ek tercih yapabilir 2022? YKS ek yerleştirme ön lisans, lisans taban puanları ve boş kontenjanları

YKS EK YERLEŞTİRME HANGİ BÖLÜMLER İÇİN GEÇERLİ, KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR 2022?

YKS ek yerleştirmeleri, her üniversitenin her bölümünde, YKS 1. yerleştirmelerin gerçekleştirilmesinin ardından boş kontenjan kaldığı takdirde yapılabiliyor. Adaylar YKS puanları ile, kontenjan açığı olan üniversite ve bölümlere göre tercihlerini yapabiliyor. Peki kimler ek tercih yapabilir?

Merkezi yerleştirme ile herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih için başvuruda bulunabilecek. Eğer üniversite adayı, ilk tercih döneminde bir bölüme ve üniversiteye yerleştiyse ek tercih yapma hakkına sahip olamıyor. Kontenjan açığı olan bölümlere, taban puanı ya da sıralamaya göre tercih yapan adaylardan, kriterlere en yakın olanlar yerleşmeye hak kazanabilecek.

YKS ek yerleştirme hangi bölümler için geçerli, kimler ek tercih yapabilir 2022? YKS ek yerleştirme ön lisans, lisans taban puanları ve boş kontenjanları

YKS EK YERLEŞTİRME ÖN LİSANS, LİSANS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

YKS ek tercihlerini yapacak olan adayların en çok merak ettiği sorulardan biri de, ön lisans ve lisans programlarının kontenjan bilgileri ile taban puanları oluyor. İşte YKS ek yerleştirme ön lisans, lisans taban puanları ve boş kontenjanları...

YKS EK YERLEŞTİRME ÖN LİSANS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

YKS EK YERLEŞTİRME LİSANS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

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