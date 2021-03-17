YKS geç başvuru ücreti 2021 ne kadar? Üniversite geç başvuru ücreti nereye yatırılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat - 2 Mart arasında tamamlandı. Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. YKS geç başvuru ücreti asıl başvuru ücretinden bir miktar yüksek. Peki YKS geç başvuru ücreti 2021 ne kadar? YKS geç başvuru ne zaman? Üniversite geç başvuru ücreti nereye yatırılır?

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