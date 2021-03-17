YKS geç başvuru ücreti 2021 ne kadar? Üniversite geç başvuru ücreti nereye yatırılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat - 2 Mart arasında tamamlandı. Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. YKS geç başvuru ücreti asıl başvuru ücretinden bir miktar yüksek. Peki YKS geç başvuru ücreti 2021 ne kadar? YKS geç başvuru ne zaman? Üniversite geç başvuru ücreti nereye yatırılır?
YKS geç başvuruları başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YKS için geç başvuruda bulunmak isteyenler tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilir.
2021 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Üniversiteye giriş için yapılan YKS sınavı geç başvuruları 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar aşağıdaki linkten TC kimlik numaralarını girdikten sonra kendilerinden istenen bilgileri doldurarak başvuru yapacak.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?
YKS geç başvuru ücreti Her oturum için 135 TL olarak belirlendi. ,
ÜNİVERSİTE GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
YKS geç başvurular sadece ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden yapılacak. Adaylar başvurularını 18 Mart 2021 saat 23:59'a kadar internet aracılığıyla tamamlayabilecek.
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