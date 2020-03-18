YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2020? YKS geç başvuru ücreti nereye yatırılacak?

Üniversite sınavına hazırlanan ama normal başvuru zamanın geçirenler geç başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2020? YKS (TYT, AYT, YDT) geç başvuru ücreti nereye yatırılacak? Tüm merak edilenler haberimizde.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre adaylar geç başvurularda katılacakları her oturum için 105 TL’lik bir ödeme gerçekleştirecekler. Örnek olarak 3 oturuma da katılacak olan bir aday toplamda 315 TL’lik bir ödeme yapacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK 2020?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 1819 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

NOT: Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2020?

Geç Başvuru Günü : 18-19 Mart 2020 (Sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmelidir.)

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak 2020? Sınav yerleri belli oldu mu?

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru ÖSYM'nin sisteminde geçerli bir fotoğrafınız varsa (Son 500 günde çekilmiş) AİS yani Aday İşlemleri Sistemi'nden başvuru yapabilirsiniz. Fotoğrafınız yoksa bir ÖSYM merkezine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için AİS' aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

YKS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2020?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Sınav: 20 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

Sınav: 21 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Sınav: 21 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020,

YKS ERTELENECEK Mİ?

Koronavirüs nedeniyle bazı sınavlar ve etkinlikler iptal edilmekle beraber henüz 21 Haziran’da yapılacak YKS ile ilgili bir erteleme kararı açıklanmadı.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

* 2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfındaokumakta olan öğrenciler,

* Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,

* Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar,

* Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.