YKS günü toplu ulaşım bedava mı? 18-19 Haziran 2022 YKS'de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? İETT, Marmaray, Metro, Metrobüs hangi saatlerde ücretsiz? İstanbul'da YKS sınavında öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz olacak. Müjdeli haberi duyanlar ücretsiz ulaşım hakkında tüm detayları öğrenmek için araştırmalarına hız kattı. Haberimizden, pazar günü için geçerli olacak ücretsiz ulaşım hakkındaki soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.

YKS GÜNÜ TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI? 18-19 HAZİRAN 2022 YKS'DE TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÜCRETSİZ? İETT, MARMARAY, METRO, METROBÜS HANGİ SAATLERDE ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

YKS SINAV GÜNÜ 18-19 HAZİRAN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü bu yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

EGO Genel Müdürlüğü, YKS’ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS’ye katılacak öğrenciler, EGO’ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 18-19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir)

YKS SINAV GÜNÜ İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Hafta sonu yapılacak YKS’ye girecek öğrencilerin ve sınav görevlilerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasına olanak tanıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının sefer sayılarını da artırdı.