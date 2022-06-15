YKS günü toplu ulaşım bedava mı? 18-19 Haziran 2022 YKS'de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? Otobüs, ANKARAY, Metro ve Teleferik hangi saatlerde ücretsiz? Ankara'da YKS sınavında öğrenci, veli ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz olacak. Müjdeli haberi duyanlar ücretsiz ulaşım hakkında tüm detayları öğrenmek için araştırmalarına hız kattı. Haberimizden, pazar günü için geçerli olacak ücretsiz ulaşım hakkındaki soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.

YKS GÜNÜ TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI? 18-19 HAZİRAN 2022 YKS'DE TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve teleferik hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü sınav saatleri süresince imalat çalışmalarını durduracak. Sınav merkezlerinde gürültü önleyici tedbirler alacak olan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, AŞTİ ve sınav merkezlerinde araçlarıyla hazır bekleyecek.

OTOBÜS, ANKARAY, METRO VE TELEFERİK HANGİ SAATLERDE ÜCRETSİZ?

EGO Genel Müdürlüğü, YKS’ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak.

YKS’ye katılacak öğrenciler, EGO’ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

ASKİ VE ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI DA SINAV GÜNÜ İÇİN ÖNLEMLERİNİ ALDI

EGO Genel Müdürlüğü, EGO CEP’te uygulaması ve ‘ego.gov.tr’ adresi üzerinden de adaylara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti duyurusu yaparken, sınav günü ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde su kesintisi uygulamasına gitmeyerek, altyapı ve imalat çalışmalarını da sınav saatleri süresince gürültü yaratmamak amacıyla durduracak.

Sınav tarihlerinde gün boyu çeşitli önlemler alacak olan ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise sınav merkezlerinde sahada görev yapacak. Ankara Zabıtası, öğrencilerin sınav alanlarına ulaşmasından temel ihtiyaçlarına kadar şu desteklerde bulunacak:

-Sınav merkezleri çevresinde öğrencileri rahatsız edebilecek, inşaat, araç, müzik gibi gürültü önleyici tedbirler alınacak,

-Sınav merkezlerine ulaşmakta sorun yaşayan vatandaşlar için araçlı ekip Başkent 153 üzerinden gelecek başvurulara cevap vermek için hazır bulundurulacak,

-Şehir dışından Ankara’ya gelip sınav merkezine ulaşmakta sorun yaşayan vatandaşlar için AŞTİ’de zabıta ekipleri araçlı şekilde hazır bekleyecek,

-Sınav merkezine ulaşmakta sorun yaşayan engelli bireyler için engelli nakil aracı bulundurulacak,

-Sınav merkezlerinin girişinde öğrenciler ve refakatçilerin olabilecek su gibi muhtemel acil ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere sınav süresince araçlı zabıta ekibi bulundurulacak.