YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar 20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla ek tercih yapmaya başladılar. Bunun ardından 140 puan alan adaylar da ne zaman tercih yapabileceklerini araştırıyor. Peki, YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2. ek yerleştirme ne zaman?

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK? 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sınavında 140 puan alan öğrenciler tercihlerini, ek tercihlerin ardından yapılacak olan ikinci ek yerleştirme aşamasında yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede adaylar, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.



ÖSYM Başkanı Halis Aygün ikinci ek yerleştirmelere ilişkin "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak." açıklamasını yapmıştı.



140 puan alanların tercih takvimi, birinci ek tercihlerin ardından duyurulacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

YKS Ek tercihler başladı! Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz.

YKS ilk tercih sonuçları bugün açıklandı. Bu durumda, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar dahilinde ikinci ek yerleştirme yapılacak.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.

Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.