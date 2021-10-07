YKS 140- 170 barajını geçen adaylar şimdilerde yapılacak ek tercihleri bekliyorlar. YKS 3 tercihlerinin başlayacağı tarih merak edilirken adaylar akıllarına takılan sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin ÖSYM'nin resmi internet adresinden "sıkça sorulan sorular" başlığı adı altında merak edilen sorulara yer verildi. İşte adayların en çok merak ettiği "YKS İkinci Ek Yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları kimler tercih edebilecek 2021? İşte detaylar...

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI KİMLER TERCİH EDEBİLECEK 2021?

Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK 2021?

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihlerine ilişkin, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." açıklamasında bulundu.

EK BİLGİ

Sıkça Sorulan Sorular, adaylardan gelen sorulara göre güncellenecektir. İlgililerin güncel duyuruları/bilgileri takip etmeleri ve ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96 – 444 ÖSYM) bilgi edinmeleri önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra hazırlanacak 2021- YKS İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alacaktır. Tercih yapacak adayların yayımlanacak olan 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.