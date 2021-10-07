YKS 140- 170 barajını geçen adaylar şimdilerde yapılacak ek tercihleri bekliyorlar. YKS 3 tercihlerinin başlayacağı tarih merak edilirken adaylar akıllarına takılan sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin ÖSYM'nin resmi internet adresinden "sıkça sorulan sorular" başlığı adı altında merak edilen sorulara yer verildi. İşte adayların en çok merak ettiği "YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapamaz 2021? | YKS İkinci Ek Yerleştirmede en az puan şartı olacak mı 2021?" soruların yanıtları...

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZ 2021?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN AZ PUAN ŞARTI OLACAK MI 2021?

YKS İkinci Ek Yerleştirmede en az puan şartı olacak. ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;

a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.

Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.