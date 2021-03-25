YKS iptal mi oldu? YKS ertelendi mi 26 Haziran 2021? ÖSYM son dakika

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınmıştı. 26 Haziran'da yapılacak sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamanın ardından merkezi sınavların da ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ 2021 SON DAKİKA?

2020 yılında YKS sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu yıl da sınav tarihinde değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya geçildiğini duyurdu. Buna göre anaokulu, kreşler 8 ile 12. sınıflar dahil tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildi. Tüm sınavlar da ertelendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." Tam kapanmanın bitiş tarihi 17 Mayıs'a gelmektedir. YKS sınavını etkilememektedir.

Buna göre 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da uygulanacak.

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YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl AYT ve YDS konularından bir bölüm çıkartılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak öğrencilerin tüm konulardan sorumlu olduğunu duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklama “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır.” denildi.

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