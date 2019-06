YKS kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS kaçta biter? YKS ne zaman bitecek?

YKS sınavına çok az bir zaman kala öğrencileri bekleyen yakınları çocuklarının ne zaman sınavdan çıkacağını araştırmaya başladı. Peki YKS kaçta başlayacak? YKS, TYT, AYT kaç saat sürecek? YKS, TYT, AYT, YDT kaç dakika sürecek? Tüm cevaplar haberimizde...

YKS KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? KAÇ DAKİKA SÜRECEK

YKS sınavı ÖSYM'nin 2019 takvimine göre 15 - 16 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak.

TYT: 15 Haziran 2019 (Cumartesi)günü saat 10.15'te yapılacak ve sınav süresi 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 10.15'te yapılacak ve sınav süresi 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 15.45'te yapılacak ve sınav süresi 120 dakika

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

YKS OTURUM BİLGİLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT'ye de girmek isteyen adaylar, "Alan Yeterlilik Testleri (AYT)" seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. YDT'ye de girmek isteyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

YDT'ye girmek istemeyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini boş bırakacaklardır.

YDT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS'DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

EN AZ BİR SAAT ÖNCE SINAV BİNALARINDA HAZIR OLUN

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak. 5 milyon adet kitapçığın basıldığı sınavda 692 bin 978 kişi görev alacak. 2018 YKS'de TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019 TYT'ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısı ise 13 bin 19 olarak belirlendi.

KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ UNUTMAYIN

Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi yanlarında olmayan adaylar binalara giremeyecek.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacak.

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

PİERCİNG, BAŞÖRTÜSÜ İĞNESİ, ŞEFFAF PET ŞİŞE İÇERİSİNDE SU İLE SINAVA KATILABİLİRSİNİZ

Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.

YKS SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayların sınava girebilmeleri için 2019-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

- Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar aslı,

- Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

- T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında;

- Sürücü belgesi,

- Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyecek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilecektir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş),şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

YKS SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA BULUNDURULMAMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat),kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç),banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

YKS SINAVI İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Öncelikle YKS’ye giderken Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah-beyaz çıktılarını mutlaka yanınıza almanız gerekiyor. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriyle fotoğrafı yer alacak. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanlarında bulundurmayanlar, sınav binasına alınmayacak. Giriş belgesinin üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunlu. Bu belgenin yazıcıdan çıktısını alırken üzerindeki fotoğrafın görünür olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç, ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. olursa sınavınız geçersiz sayılacak. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybedenler, internetten yenisini edinebilirler. Yanınızda bulundurmanız gereken diğer belge ise nüfus cüzdanı/T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport. Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar ile pasaportları olmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kimlik Kartı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

YKS İÇİN YAPILAN UYARILAR NELERDİR?

1) Sınavın yapılacağı sınıfa girdikten sonra bilgilerinizi doldurmak için cevap kağıtları dağıtılacak. Bu belgenin üzerinde adınız, TC Kimlik Numaranız ve fotoğrafınız olacak. Cevap kâğıdındaki bilgilerle sınava giriş belgelerindekini karşılaştırın. Bu, sizin sorumluluğunuzda. Eğer bir uyumsuzluk tespit edersiniz bunu salon görevlisine derhal bildirmeniz gerekiyor. Gerekli kontrolü yapmadan sizin için düzenlenmemiş evrakını kullanırsanız, sınavınız geçersiz sayılacak.

2) Kitapçıkların üzerindeki ‘soru kitapçık numarasını’ cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlamanız gerekiyor. Bunu yazıp kodlamaz veya yanlış yazarsanız, kağıdınız ÖSYM tarafından değerlendirilmeyecek. Bütün adaylara 9 punto cevap kâğıdı verilecek.

3) YKS’de tüm sorular çoktan seçmeli. Bu nedenle cevap kağıdında, derslerin yer aldığı bölümleri yuvarlağın dışına çıkmadan, belirgin bir şekilde doldurmalısınız. Yarım bir şekilde veya birden çok şıkkı doldurursanız, optik okuyucu cevabınızı değerlendiremez. Ayrıca optik okuyucular silik izleri de okuyabilir. Bu nedenle cevabınızı değiştirirseniz, düzgün bir şekilde silmelisiniz. Özellikle verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlendiğinde, çok iyi silinmeli.

4) Sınav başlamadan önce cevap kağıdınızı doldururken aklınıza takılan soruları salon görevlisine sormaktan çekinmeyin. Onlar sınav başlamadan önce gerekli işlemleri yapmanız için orada bulunuyor. Ancak ‘sınav başladıktan sonra’ görevlilere soru sormanız yasak.

5) Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra TYT’de ilk 100; AYT’de ilk 135; YDT’de ise ilk 90 dakika tamamlanmadan dışarı çıkamıyorsunuz. Ayrıca sınavın bitmesine 15 dakika kala da salon terk edilemiyor. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra salondan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak, binada bekletilecek.

6) Sınav sırasında konuşmak, kopya çekmek-vermek, salon görevlisine soru sormak, müsvedde kağıt kullanmak veya soru ile cevapları başka bir yere yazmak yasak. Ayrıca soru ve yanıtları cevap kağıdının arkasında yazar, diğer adaylardan kalem ve silgi gibi bir şeyler ister, cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlar, süre tamamladığındaysa çözme ve kodlamaya devam ederseniz sınavınız iptal edilir. Tüm bunlarla birlikte düzeni bozacak davranışlarda da bulunmanız gerekiyor.

YKS SINAVI İLE İLGİLİ UYARILAR NELERDİR?

1. Bu belge yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka hiçbir sınava giriş için kullanılamaz. Sınava Giriş Belgesi renkli veya siyah-beyaz olabilir.

2. Sınava Giriş Belgeniz olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız. Belge üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunludur. Bu belgenizin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafınızın olmasına özen gösteriniz. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

3. Sınava girerken, bu sınava ait Sınava Giriş Belgenizle birlikte, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanınızı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportunuzu veya KKTC Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanınızda soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin sizi kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde sizi tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğrafınız ve T.C. Kimlik Numaranız bulunmalı, pasaportunuzun süresi geçerli olmalıdır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü / barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

4. Harita Bilgisi, sınav binasına en yakın konumu göstermektedir. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden en az bir gün önce mutlaka gidip görünüz.

5. Bu belgede yazılı olan binadaki salondan başka bir salonda sınava giremezsiniz, girdiğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır.

6. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

7. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulununuz.

8. Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle aranacak; adaylar yanlarında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla, (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla, (şeffaf/numaralı gözlük hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar ile sınav binasına kesinlikle girilemeyecektir.

9. Sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle geliniz.

10. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

11. Sınav sırasında cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen veya sınava 8. maddede belirtilen eşyalardan herhangi biri ile giren adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

12. Sınavınızı tamamladıktan sonra cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı (sayfaları eksiksiz olarak) salon görevlilerine teslim ediniz. Sıra üzerinde bırakmayınız.

SINAV DUASI NEDİR?

Sınav duası; sınav öncesi, sınavda başarı sağlamak, hafızayı kuvvetlendirmek, unutkanlığı azaltmak için okunan çeşitli dualardır. Sınava günler öncesinden çalışarak fiziki duasını yerine getiren öğrenciler, sınav duası ile kavli dualarını yapmak istiyorlar.

SINAV ÖNCESİ, SINAVDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız''

Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI:"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

SINAVDA KOLAYLIK DUASI

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

SINAV BAŞARI DUASI

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

SINAV DUASI

"Allâahümme salli alâ seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr." AMİN.

Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin. AMİN.

Sınava gireceklerin bu duayı 7 kere okuması, sınavda işini kolaylaştırır. Ayrıca; "Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî" ayeti kerimeyi sınava girmeden önce 11 defa okumak sınavda sorulan her soruya rahatlıkla yanıt verebilmenizi sağlayacaktır.

KALEM SÛRESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.

2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.

5. Fesetubsıru ve yubsırune.

6. Bieyyikumulmeftunu.

7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.

8. Fela tutı’ılmukezzibiyne

9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.

11. Hemmazin meşşain binemiymin.

12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.

13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.

14. En kane za malin ve beniyne.

15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.

17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. Ve la yestesnune.

19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. Feasbehat kessariymi.

21. Fetenadev musbihıyne.

22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. Fentaleku ve hum yetehafetune.

24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

26. Felemma reevha kalu inna ledallune.

27. Bel nahnu mahrumune.

28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.

31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.

34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.

35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. Ma lekum keyfe tahkumune.

37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.

43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.

44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.

45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.

50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

KALEM SURESİ ANLAMI NEDİR?

1,2. Nûn.(1) (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.

(1) Bu harf ile ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

3. Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.

4. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

5,6. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

7. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir.

8. O hâlde yalanlayanlara boyun eğme.

9. İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.(2)

(2) Âyette müşriklerin, Resûlullah'tan tevhid mücadelesinde tavizkâr davranması, batıl inançlarını, haksızlıklarını, birtakım çirkin maksatlarını kabullenip eleştirmemesi yönündeki isteklerine işaret edilmektedir. Resûlullah'ın onlara karşı böyle tavizkâr davranması durumunda, onların da kendisine karşı yumuşak davranacaklarına dikkat çekilmektedir.

10,11,12,13,14. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

15. Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der.

16. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.

17. Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkârcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

18. (Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.)

19. Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.

20. Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

21,22. Derken, sabahleyin birbirlerine, "Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin" diye seslendiler.

23,24. Bunun üzerine, "Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın" diye fısıldaşarak yola koyuldular.

25. (Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği hâlde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.

26. Fakat bahçeyi o hâlde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler.

27. (Gerçeği anlayınca da), "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!" dediler.

28. Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size 'Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi.

29. Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz" dediler.

30. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.

31. Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!"

32. "Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız."

33. İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi!

34. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır.

35. Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?

36. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37. Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz?

38. Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?)

39. Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız?

40. Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?"

41. Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını!

42,43. Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir hâlde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Hâlbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar (ve buna yanaşmıyorlar)dı.

44. (Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur'an'ı) yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helâka yaklaştıracağız.

45. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.

46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir?

47. Yahut gayb (Levh-i Mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundan aktarıp) yazıyorlar?

48. Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir hâlde Rabbine yakarmıştı.(3)

(3) Yûnus Peygamber'in bu duası için Enbiyâ sûresinin 87. âyetine ve Sâffât sûresinin 139-148. âyetlerine bakınız.

49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir hâlde ıssız bir yere atılacaktı.

50. (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.

51. Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar.

52. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

YKS KAÇ KİŞİ GİRECEK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS)’ye 2019 TYT: 2.446.51

2019 AYT: 1.985.689

2019 YDT: 134.323 adayın başvurduğunu söyledi. Ama bu sayılar geç başvuru gününde yapılan başvuruları içermiyor. YKS'DE KAÇ SORU SORULACAK? TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek. AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.



YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecekler.