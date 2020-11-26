Uzaktan eğitim sürecindeki öğrenciler 2021 yılı YKS sınavına hazırlık yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki YKS konuları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS' de hangi konular var 2021?

YKS TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

ÖSYM, 2021 sınav takvimi henüz yayımlamadı. 2021 yılında uygulanacak YKS'nin tarihi de henüz belli olmadı. Ancak her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılki YKS sınavında da oturumların Haziran ayında yapılması bekleniyor.

YKS KONULARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 YKS konuları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

YKS 2021 MÜFREDAT KONULARI NE OLACAK?

Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, bu yıl 8. ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını duyurdu.

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılanÖzel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel YetenekSınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.

Tablo 1A'da hangi puantüründe en az kaç puanalan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilecekleri görülmektedir.

Tablo 6A ve 6B.1ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı/yakınalanda olduğu kabul edilen ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ileyerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.



Tablo 6A'da ve Tablo 6B.1'de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A'da ve Tablo 6B.1'de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.