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  3. YKS mağdurları: Değişen okul ismi yüzünden adaylar sınava giremedi!

YKS mağdurları: Değişen okul ismi yüzünden adaylar sınava giremedi!

YKS'de adayların geleceğine mal olan hata Malatya'da yaşandı. YKS sınav giriş belgesinde İbni Haldun Anadolu lisesi yazan adaylar okul tabelasındaki yanlışlık nedeniyle sınava geç kaldı. Okulun bahçesindeki tabela ile okulun girişindeki tabela nedeniyle kafa karışıklığı yaşayan adaylar senede sadece 1 kez yapılan sınava giremedi.

YKS mağdurları: Değişen okul ismi yüzünden adaylar sınava giremedi!

YKS'nin birinci oturumu Cumartesi tamamlandı. Milyonlarca adayın katılım gerçekleştiği sınava aksilikler nedeniyle yetişemeyen bir çok aday oldu. Kimi kimliğini kaybettiği için geç kaldı kimi okulunu bulamadı. 

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İbni Haldun Anadolu Lisesi mağdurları da değişen okul ismi nedeniyle sınavı kaçırdı. 

Okulun dış kapısında asılı olan Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tabelası adayların yanılmasına neden oldu.

YKS mağdurları: Değişen okul ismi yüzünden adaylar sınava giremedi!

Bazı adaylar son anda yetişirken, bazıları da sınava yetişemedi. Mağduriyet yaşayan adaylar yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundular.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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