YKS mağdurları: Değişen okul ismi yüzünden adaylar sınava giremedi!

YKS'nin birinci oturumu Cumartesi tamamlandı. Milyonlarca adayın katılım gerçekleştiği sınava aksilikler nedeniyle yetişemeyen bir çok aday oldu. Kimi kimliğini kaybettiği için geç kaldı kimi okulunu bulamadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İbni Haldun Anadolu Lisesi mağdurları da değişen okul ismi nedeniyle sınavı kaçırdı.

Okulun dış kapısında asılı olan Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tabelası adayların yanılmasına neden oldu.

Bazı adaylar son anda yetişirken, bazıları da sınava yetişemedi. Mağduriyet yaşayan adaylar yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundular.

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