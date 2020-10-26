YKS milli sporcu yerleştirme tercih işlemleri 02 09 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı. Yüzbinlerce aday tercih sonuçlarının açıklanacğaı tarih için bekleyişteyken ÖSYM'den sevindiren haber geldi.

ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, ''Tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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YKS MİLLİ SPORCU ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

