CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç Kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Şeyma Subaşı'ndan arkadaşı Şevval Şahin'e destek: "Kıskanç bir milletiz"KPSS ön lisans soru ve cevapları 2020 | Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?Esat Özata kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Nejat Alp kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nejat Alp şarkıları nelerdir?Paul Pogba, Macron'un İslam hakkındaki sözleri nedeniyle milli takımı bıraktı!Küre Dağları Milli Parkı'na hafta sonu ziyaretçiler akın ettiYKS milli sporcu yerleştirme 2020 sonuçları açıklandı
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YKS milli sporcu yerleştirme 2020 sonuçları açıklandı

YKS milli sporcu yerleştirme 2020 sonuçları açıklandı

ÖSYM, 02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan YKS milli sporcu yerleştirme 2020 sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS milli sporcu yerleştirme 2020 sonuçları açıklandı

YKS milli sporcu yerleştirme tercih işlemleri 02 09 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı. Yüzbinlerce aday tercih sonuçlarının açıklanacğaı tarih için bekleyişteyken ÖSYM'den sevindiren haber geldi.

ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, ''Tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS milli sporcu yerleştirme 2020 sonuçları açıklandı

YKS MİLLİ SPORCU ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye 27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.
 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT