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YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

Üniversite sınavına girecek yüz binlerce öğrenci, Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamaları ardından "YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022? " sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde detaylara yer verdik...

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

Üniversite hayalleri kuran yüz binlerce lise öğrencisi, 2022 YKS tarihlerini merak ediyor. Prof. Dr. Halis Aygün'ün 2022 ÖSYM sınav takvimini açıklamasının ardından "YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022? " soru başlıkları araştırılmaya başlandı. Haberimizde en çok merak edilen "YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022? " soru başlıklarına yer verdik.

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

YKS NE ZAMAN 2022? YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN 2022?

Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu duyurdu. YKS tarihleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Buna göre;

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

2022 DİĞER SINAVLAR

 

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

YKS ne zaman 2022? YKS tarihleri belli oldu mu, ne zaman 2022?

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI 

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:  18 Aralık,

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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