YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2020 ?

2020-YKS Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr/ adresinden yayımlanmıştır.

YKS ALAN SINAVLARININ TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;

YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2020 10:15 - 165 dakika

YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15- 165 dakika

YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 - 15:45 - 180 dakika

YKS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerleri henüz belli olmadı.

Sınav tarihi düşünüldüğünde, YKS sınav giriş yerlerinin ve belgesinin Haziran ortasında erişime açılması bekleniyor. Zira, ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır.