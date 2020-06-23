Öğrenciler internet arama motorlarında sıklıkla YKS nedir? YKS'ye kimler girebilir? YKS,TYT,AYT açılımı ne? sorularını araştırıyor. İşte YKS,AYT,TYT hakkında tüm merak edilenlerin yanıtları haberimizde...

YKS NEDİR?

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

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YKS AÇILIMI NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

YKS’YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye girebilirler.



Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

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TYT VE AYT AÇILIMI NEDİR?

TYT sınavının açılımı Temel Yeterlilik Testi olarak öğrencilere sunulur. AYT testi ise Alan Yeterlilik Testi olarak isimlendirilmektedir. Öğrencilerin her iki sınavda da karşılaştıkları soru tipleri ve konular farklıdır. TYT sınavı adından da anlaşıldığı gibi öğrencinin temel konularla ilgili yeterliliğini belirlemek için yapılır. AYT sınavı ise öğrencilerin alan belirlemesinde etkilidir.





TYT VE AYT NEDİR?

TYT ve AYT sınavları üniversiteye hazırlanan öğrencilerin girdiği sınavlardır. Üniversite sınavı temelde 2 aşamalı bir sınav sistemine dayanır. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler öncelikle TYT sınavına ardından da AYT sınavına girmelidir. Bu iki sınav sonucunda alınan puanlar toplanarak, öğrencilerin kazandıkları üniversiteler belirlenir.



TYT SINAVINDA ÇIKAN KONU VE SORULAR NELERDİR?

TYT, yani temel yeterlilik testi, üniversite öğrencilerinin bilgilerini ölçen birinci oturum sınavdır. Bu sınava, üniversiteyi kazanmak isteyen her öğrencinin girmesi mecburidir. Genellikle test içeriği, Türkçe ve Matematik ağırlıklıdır. TYT aşamasında öğrencilere 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu sorulur. TYT içerisinde öğrenciler sadece bu 4 alandan sorumlu olmakta ve toplamda 120 soru cevaplamaktadır.

AYT'DE ÇIKAN KONU VE SORULAR NELERDİR?

AYT testi ise üniversite sınavının ikinci ve son aşamasıdır. Alan Yeterlilik Testi olarak açılımı yapılır. Üniversite sınavına giren öğrencilerin kendi alanlarındaki alan başarısını ölçmek için bu sınav yapılmaktadır. İkinci oturum olan AYT sınavında da öğrencilere 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri sorusu sorulur. Öğrenciler bu sınavda toplamda 160 soru cevaplar.