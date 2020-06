Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hayalini kurdukları üniversiteye girmek isteyen binlerce aday YKS öncesi ortalama puanlarını hesaplamak için ''YKS puan hesap hesaplama - 2020 YKS puan hesaplaması nasıl yapılır?'' sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte konuya ilişkin en net yanıtlar haberimizde...

YKS TARİHLERİ NE ZAMAN? SÜRESİ NE KADAR?

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 10:15'de başlayacak olan sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) testi ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 10:15'de başlayacak olan sınavda öğrencilere 180 soru yöneltilecek

Yabancı Dil Testi ise 28 Haziran Pazar günü 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek

YKS PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

Puan hesabı yapılırken, bir başlangıç puan değeri üzerine her netin getirdiği puanlar eklenir. Böylece ham puanınız hesaplanır. Okul not ortalamanız da 0,6 ile çarpılıp ham puana eklenir ve böylece yerleştirme puanınızı elde edersiniz.

Örneğin 2019 SAY puanı şöyle hesaplanıyor:

Türkçe neti: TR, Sosyal Bilimler neti: SB, Temel Matematik neti: TM, Fen Bilimleri neti FB, Matematik neti M, Fizik neti F, Kimya neti K ve Biyoloji neti B olsun. Not ortalamanız da N olsun.

Y-SAY puanı = 99.631 + TR*1.23 + SB*1.20 + TM*1.48 + FB*1.38 + M*2.98 + F*3.11 + K*3.13 + B*3.08 + N*0,6

TYT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Geçen senenin YKS verilerine göre elde TYT puan hesaplama sistemi tabloda belirtilmiştir. Örneğin geçen sene 1 matematik neti bir öğrenciye TYT’de 3.72 puan getirmişti.

Puanlardaki eşitsizlikler öğrencilerin YKS’de gösterdikleri başarı ortalamalarına ve standart sapmalara göre ortaya çıkmıştır.

Bir SAY, EA ya da SÖZ puanı hesaplanırken TYT’den gelen katkı her biri için ayrı ayrıdır. Bu detayı anlamak için aşağıdaki bilgileri inceleyiniz.

SAY AYT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SAY puan hesaplamada AYT’nin önemi TYT’ye göre çok baskın kalıyor. Bunun en önemli sebebi sayısal öğrencilerinin TYT ve AYT testlerinde elde ettikleri ortalamalar.

ÖSYM TYT için %40 ve AYT için %60 gibi bir oran belirlemiş olsa da SAY için AYT puan hesaplamada AYT’nin önemi dikkat çekici. AYT sıralama hesabının tamamen puana göre yapıldığının da altını çizmekte yarar var.

TYT matematiğin 2019’da zorlayıcı olması soru başına elde edilen puanı da arttırmış görünüyor.

AYT testine baktığımızda ise 40 soruluk fen testinin 40 soruluk matematik testinden biraz daha fazla puan getirdiği görülebiliyor.

EA AYT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

EA puan hesaplamada TYT temel matematik ve fen bilimlerinden soru başına gelen puanlar daha yüksek. Bunun nedeni eşit ağırlık öğrencilerinin bu alanlarda düşük performans göstermesi.

TYT’de Türkçe ve sosyal bilimler testlerinin soru başına getirdiği puanların birbirine yakın olması da dikkat çekici.

AYT kısmında ise yine eşit ağırlık öğrencileri için matematiğin önemi ortada.

NET HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlarında genel olarak NET sistemi vardır. Çok basit bir sistemdir fakat yine de bilmeyenler için açıklık getirelim. Sınavda yaptığınız her 1 doğru soru size 1 NET kazandırır, yanlış yaptığınız her bir soru ise 0.25 NET size kaybettirir. Diyelim 10 doğru 5 yanlış yaptınız. 10 doğru yaptığınız için 10 NET cepte. Şimdi her bir yanlış soru 0.25 NET kaybettirecek. 5×0.25= 1.25 NET bize kaybettiriyor. Yani ortalamamız 8.75 NET olmuş oluyor. NET Hesaplama sistemi de bu şekildedir.

ZOR SORULARIN PUANI FAZLA MI ?

Aynı test içindeki zor sorular daha fazla puan getirmez. Bir testin içindeki tüm sorular aynı puana sahiptir. Ancak Türkçe ve matematik testlerinin bir sorusu farklı puanlar getirebilir. Ülke çapında testlerde elde edilen başarılar testlerin bir sorusunun puanını belirlemektedir.

Standart sapma hesaplamaları ne kadar etkilidir?

Bir testin zor olması durumunda o testteki ülke ortalamaları düşer. Bu nedenle o testin bir sorusunun puanı artabilir. Bu değişikliklerin miktarı bir testin zorluğunun seviyesine bağlı olarak değişir.

TYT PUANI KAÇ SENE GEÇERLİ?

Adaylar bir önceki senenin TYT sonuçlarını kullanabilirler. Bunun için herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. ÖSYM bir önceki seneye ait puanınızı bu sene için dönüştürür ve puanınıza yansıtır.

TYT PUANI AYT'Yİ ETKİLİYOR MU?

AYT puanı hesaplanırken TYT’nin testlerinden elde edilen netler de puan hesabında kullanılır. YKS yerleştirme puanıyla 4 yıllık fakültelere yerleşmek isteyen öğrenciler doğrudan TYT puanları kullanmazlar. Bu öğrenciler TYT testlerin sonuçları da dahil edilerek hesaplanan YKS yerleştirme puanlarını kullanırlar.

TYT NEDİR?

Saraç, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir."

AYT NEDİR?

AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise öğrencilerin kendi alanlarındaki başarısını ölçen ikinci oturum sınavıdır. AYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru vardır. AYT 180 dakikalık bir sınavdır. TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki edecektir. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacaktır. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecektir.

Koronavirüs hastası olan YKS adayları için önemli duyuru! ÖSYM erişime açtı

YKS konuları neler 2020 ? YKS giriş yerleri açıklandı mı?

YKS ne zaman yapılacak 2020 ?

YKS'de maske dağıtılacak mı ? Sınavda maske takmak zorunlu mu?