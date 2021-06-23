YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor 2021? TYT, AYT, ydt saat kaçta bitiyor 2021?

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS 2021 yılında 26-25 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Merkezi sınav öncesi heyecanlı adaylar akıllarına takılan soruları internet üzerinden araştırıyor. Son günlerde özellikle YKS sınav saati merak ediliyor. Peki YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor 2021? TYT, AYT, YDT kaçta başlayıp kaçta bitiyor?

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR 2021?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda uygulanacak.

1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. TYT sınavının süresi 135 dakika olarak belirlendi.

2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar günü saat 10.15te başlayacak. AYT sınavının süresi ise 180 dakika olarak belirlendi.

3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. İngilizce sınavının süresi de 120 dakika olarak belirlendi.

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TYT, AYT, YDT SAAT KAÇTA BİTİYOR 2021?

TYT sınavı 12:30’da, AYT sınavı 13:15’te, YDT sınavı 17:45’te sona erecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden alabilecek.

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ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 448 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak." dedi.

Aygün, TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 adayın katılacağını sınava engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli adayın gireceğini ve sınavda toplam 420 bin 178 kişinin görev alacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, AYT ve YDT ile ilgili olarak da "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testi'nde ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

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