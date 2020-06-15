YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YKS Sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılmakta. ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgelerini erişime açılmasının ardından sınav giriş belgeleri nasıl alınacağı merak konusu oldu. Bizler de sizler için çok merak edilen sorunun yanıtını haberimizde derledik.
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınava günler kala milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki YKS Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YKS NE ZAMAN?
Açıklanan coronavirüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS'ye girecek olanlar sınav giriş belgelerini T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alabilirler.
YKS TABAN PUANI KAÇ?
Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.
YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.YÖK, "Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." açıklamasında bulundu.
KİMLER ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPABİLİRLER?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
YKS KONULARI NELER 2020?
2020 YKS Matematik Konuları
9. Sınıf Konu ve Kazanımları
Kümeler
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
Denklem ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayılar
Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
Üstlü İfadeler ve Denklemler
Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Fonksiyonlar
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Üçgenler
Üçgenlerin Eşliği
Üçgenlerin Benzerliği
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı
Veri
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Olasılık
Basit Olayların Olasılıkları
10. Sınıf Konu ve Kazanımları
Sayma
Sıralama ve Seçme
Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar
Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Dörtgenler ve Çokgenler
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler
İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Polinomlar
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Geometrik Cisimler
Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
Trigonometri
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Analitik Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Fonksiyonlarda Uygulamalar
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Fonksiyonların Dönüşümleri
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Çember ve Daire
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Çemberde Teğet
Dairenin Çevresi ve Alanı
Uzay Geometri
Katı Cisimler
Olasılık
Koşullu Olasılık
Deneysel ve Teorik Olasılık
12. Sınıf Konu ve Kazanımları
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Üstel Fonksiyonlar
Logaritma Fonksiyonu
Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
Diziler
Gerçek Sayı Dizileri
Trigonometri
Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Dönüşümler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
2020 YKS Fizik Konuları
9. Sınıf Konu ve Kazanımları
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Katılar
Akışkanlar
Kuvvet ve Hareket
Bir Boyutta Hareket
Kuvvet
Newton’un Hareket Yasaları
Enerji
İş, Enerji ve Güç
Mekanik Enerji
Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri
Verim
Isı ve Sıcaklık
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
Hal Değişmi
Isıl Denge
Enerji İletim Yolları ve Enerji iletim Hızı
Genleşme
10. Sınıf Konu ve Kazanımları
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Elektrik ve Manyetizma
Elektrik Yükleri
Akım, Potansiyel Fark, Direnç
Elektrik Devreleri
Mıknatıslar
Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
Dalgalar
Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
Su Dalgası
Deprem Dalgaları ve Depremlerin Özellikleri
Optik
Aydınlanma
Gölge
Yansıma
Düz Aynalar
Küresel Aynalar
Kırılma
Renk
Prizmalar
Mercekler
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
Kuvvet ve Hareket
Vektörler
Bağıl Hareket
Newton’ın Hareket Yasaları
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
İki Boyutta Hareket
Enerji ve Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Tork
Denge ve Denge Şartları
Basit Makineler
Elektrik ve Manyetizma
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
Elektriksel Potansiyel
Düzgün Elektrik ve Sığa
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Alternatif Akım
Transformatörler
12. Sınıf Konu ve Kazanımları
Çembersel Hareket
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
2020 YKS Kimya Konuları
9. Sınıf Konu ve Kazanımları
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Halleri
10. Sınıf Konu ve Kazanımları
Karışımlar
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Kimya Her Yerde
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Denge
12. Sınıf Konu ve Kazanımları
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
2020 YKS Biyoloji Konuları
9. Sınıf Konu ve Kazanımları
Yaşam Bilimi ve Biyoloji
Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler
Canlılar Dünyası
Canlılığın Temel Birimi Hücre
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
Canlı Alemleri ve Özellikleri
Güncel Çevre Sorunları
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
10. Sınıf Konu ve Kazanımları
Üreme
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Mayoz ve Eşeyli Üreme
Büyüme ve Gelişme
Kalıtımın Genel İlkeleri
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Dünyamız
Ekosistem Ekolojisi
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
İnsan Fizyolojisi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemleri
Solunum Sistemi
Üriner Sistem
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Komünite Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi
12. Sınıf Konu ve Kazanımları
Genden Proteine
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Canlılık ve Enerji
Fotosentez
Kemosentez
Hücresel Solunum
2020 YKS Tarih Konuları
9. Sınıf Konu ve Kazanımları
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
10. Sınıf Konu ve Kazanımları
Beylikten Devlete
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
2020 YKS Felsefe Konuları
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
20. Yüzyıl Felsefesi
2020 YKS Mantık Konuları
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
2020 YKS Sosyoloji Konuları
Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişme
2020 YKS Psikoloji Konuları
Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
ÖSYM duyurdu! YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YKS konuları neler 2020 ? YKS giriş yerleri açıklandı mı?
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