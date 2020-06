ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınava günler kala milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki YKS Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS NE ZAMAN?

Açıklanan coronavirüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS'ye girecek olanlar sınav giriş belgelerini T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alabilirler.

YKS TABAN PUANI KAÇ?

Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.YÖK, "Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

KİMLER ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPABİLİRLER?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS KONULARI NELER 2020?

2020 YKS Matematik Konuları

9. Sınıf Konu ve Kazanımları

Kümeler

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümelerde İşlemler

Denklem ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar

Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

Üstlü İfadeler ve Denklemler

Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Üçgenler

Üçgenlerin Eşliği

Üçgenlerin Benzerliği

Üçgenin Yardımcı Elemanları

Dik Üçgen ve Trigonometri

Üçgenin Alanı

Veri

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Olasılık

Basit Olayların Olasılıkları

10. Sınıf Konu ve Kazanımları

Sayma

Sıralama ve Seçme

Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar

Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Dörtgenler ve Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Özel Dörtgenler

İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Polinomlar

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Geometrik Cisimler

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

11. Sınıf Konu ve Kazanımları

Trigonometri

Yönlü Açılar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonların Dönüşümleri

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

Çember ve Daire

Çemberin Temel Elemanları

Çemberde Açılar

Çemberde Teğet

Dairenin Çevresi ve Alanı

Uzay Geometri

Katı Cisimler

Olasılık

Koşullu Olasılık

Deneysel ve Teorik Olasılık

12. Sınıf Konu ve Kazanımları

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyonlar

Logaritma Fonksiyonu

Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Diziler

Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler



2020 YKS Fizik Konuları

9. Sınıf Konu ve Kazanımları

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Katılar

Akışkanlar

Kuvvet ve Hareket

Bir Boyutta Hareket

Kuvvet

Newton’un Hareket Yasaları

Enerji

İş, Enerji ve Güç

Mekanik Enerji

Enerjinin Korunumu ve Dönüşümleri

Verim

Isı ve Sıcaklık

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji

Hal Değişmi

Isıl Denge

Enerji İletim Yolları ve Enerji iletim Hızı

Genleşme

10. Sınıf Konu ve Kazanımları

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik Yükleri

Akım, Potansiyel Fark, Direnç

Elektrik Devreleri

Mıknatıslar

Akım ve Manyetik Alan İlişkisi

Dalgalar

Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri

Su Dalgası

Deprem Dalgaları ve Depremlerin Özellikleri

Optik

Aydınlanma

Gölge

Yansıma

Düz Aynalar

Küresel Aynalar

Kırılma

Renk

Prizmalar

Mercekler

11. Sınıf Konu ve Kazanımları

Kuvvet ve Hareket

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton’ın Hareket Yasaları

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

İki Boyutta Hareket

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork

Denge ve Denge Şartları

Basit Makineler

Elektrik ve Manyetizma

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

Elektriksel Potansiyel

Düzgün Elektrik ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım

Transformatörler

12. Sınıf Konu ve Kazanımları

Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

2020 YKS Kimya Konuları

9. Sınıf Konu ve Kazanımları

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Halleri

10. Sınıf Konu ve Kazanımları

Karışımlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kimya Her Yerde

11. Sınıf Konu ve Kazanımları

Modern Atom Teorisi

Gazlar

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Denge

12. Sınıf Konu ve Kazanımları

Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

2020 YKS Biyoloji Konuları

9. Sınıf Konu ve Kazanımları

Yaşam Bilimi ve Biyoloji

Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler

Canlılar Dünyası

Canlılığın Temel Birimi Hücre

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Canlı Alemleri ve Özellikleri

Güncel Çevre Sorunları

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10. Sınıf Konu ve Kazanımları

Üreme

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Büyüme ve Gelişme

Kalıtımın Genel İlkeleri

Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

Dünyamız

Ekosistem Ekolojisi

11. Sınıf Konu ve Kazanımları

İnsan Fizyolojisi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım Sistemleri

Solunum Sistemi

Üriner Sistem

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Komünite Ekolojisi

Popülasyon Ekolojisi

12. Sınıf Konu ve Kazanımları

Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

2020 YKS Tarih Konuları

9. Sınıf Konu ve Kazanımları

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)

Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)

Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)

10. Sınıf Konu ve Kazanımları

Beylikten Devlete

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

11. Sınıf Konu ve Kazanımları

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)

Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri

Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri

Sermaye ve Emek

19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı



2020 YKS Felsefe Konuları

11. Sınıf Konu ve Kazanımları

MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi

20. Yüzyıl Felsefesi

2020 YKS Mantık Konuları

Mantığa Giriş

Klasik Mantık

2020 YKS Sosyoloji Konuları

Sosyolojiye Giriş

Birey ve Toplum

Toplumsal Yapı

Toplumsal Değişme ve Gelişme

2020 YKS Psikoloji Konuları

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojinin Temel Süreçleri

