YKS sınav giriş belgesi alma ekranı: YKS sınav giriş yerleri açıklandı!

Son Dakika... ÖSYM'nin internet adresinden YKS sınavı ile ilgili beklenen duyuru yapıldı. 26 Haziran 2021 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek üniversite sınavı için giriş belgeleri yayımlandı.

YKS adayları sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''2021-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

YKS SINAV SAATLERİ

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran'da saat 10:15'te, İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi AYT de 27 Haziran'da saat 10:15'te, Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi YDT ise 27 Haziran'da 15:45'te uygulanacak.

YKS kaç soru, kaç dakika? 2021 YKS hangi konudan kaç soru çıkıyor?

Üniversite sınavına başka şehirde girilir mi 2021? YKS sınavına başka şehirde girebilir miyim?