YKS sınavı 18 Haziran 2022, bugün tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. YKS sınavında ter döken milyonlarca aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. İşte, YKS sınav yorumları Twitter 18 Haziran 2022 YKS, TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? sorularının yanıtları...

YKS SINAV YORUMLARI TWİTTER 18 HAZİRAN 2022 | YKS, TYT SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI 2022?

YKS sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın zor olduğundan yakınırken, bazı adaylar ise zor diyenlere anlam veremedi. Sınava girenlerin en çok şeker dağıtılmadığı için dert yanması da dikkat çekti.

İşte Twitter'da 2022 YKS sınavı hakkında paylaşılanlar;