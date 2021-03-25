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  3. YKS sınavı ertelendi mi 2021 son dakika? Üniversite sınavı iptal mi oldu 2021?

YKS sınavı ertelendi mi 2021 son dakika? Üniversite sınavı iptal mi oldu 2021?

YKS sınavı bu yıl 26 Haziran'da başlayacak. Toplam 3 oturumda yapılacak sınav 2 gün sürecek. Birinci oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 26 Haziran Cumartesi saat 10.15'te, 2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 10.15'te, 3. Oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sınava az bir süre kala YKS sınavı ertelendi mi 2021 son dakika? Üniversite sınavı iptal mi oldu 2021? soruları araştırılmaya başladı. Peki konu hakkında bir aç

YKS sınavı ertelendi mi 2021 son dakika? Üniversite sınavı iptal mi oldu 2021?

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınmıştı. 26 Haziran'da yapılacak sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde okullardaki sınavların ertelendiği duyuruldu. Koronavirüs salgını sürecinde tedbir amacıyla ertelenen sınavların ardında merkezi sınavların da ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. 

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ 2021 SON DAKİKA?

2020 yılında YKS sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu yıl da sınav tarihinde değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. Henüz ÖSYM takviminde YKS İle ilgili bir erteleme söz konusu değil. 

YKS sınavı ertelendi mi 2021 son dakika? Üniversite sınavı iptal mi oldu 2021?

ÜNİVERSİTE SINAVI İPTAL Mİ OLDU 2021?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS için herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti. 

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YKS sınavı ertelendi mi 2021 son dakika? Üniversite sınavı iptal mi oldu 2021?

YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl AYT ve YDS konularından bir bölüm çıkartılmıştı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak öğrencilerin tüm konulardan sorumlu olduğunu duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklama “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır.” denildi. 

2021 YKS hakkında bilgiler2021 YKS hakkında bilgiler

 

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