YKS sınavı ertelendi mi 2021 son dakika? Üniversite sınavı iptal mi oldu 2021?

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınmıştı. 26 Haziran'da yapılacak sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde okullardaki sınavların ertelendiği duyuruldu. Koronavirüs salgını sürecinde tedbir amacıyla ertelenen sınavların ardında merkezi sınavların da ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ 2021 SON DAKİKA?

2020 yılında YKS sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu yıl da sınav tarihinde değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. Henüz ÖSYM takviminde YKS İle ilgili bir erteleme söz konusu değil.

ÜNİVERSİTE SINAVI İPTAL Mİ OLDU 2021?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS için herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti.

YKS baraj puanı 2021 kaç? Üniversite baraj puanı 2021?

YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl AYT ve YDS konularından bir bölüm çıkartılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak öğrencilerin tüm konulardan sorumlu olduğunu duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklama “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır.” denildi.

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