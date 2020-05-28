YKS sınavında çıkmayacak konular hangileri? YKS'de kaldırılan konular neler?
YKS sınavında çıkmayacak konular hangileri? YKS'de kaldırılan konular neler? soruları üniversite sınavına hazırlanan adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte öğrenciler mağdur olmaması için YKS, AYT'den çıkarılan konular
Koronavirüs salgını nedeniyle okullar bu sene erken kapandı ve öğrenciler uzaktan eğitimle devam ettiler. Bu sene uygulanacak olan YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin öğrencilerinin mağdur olmaması için de yüz yüze yapılmayan eğitim konularının sınavda yer almamasına karar verildi. Peki YKS sınavında çıkmayacak konular hangileri? YKS'de kaldırılan konular neler? Tüm merak edilenler haberimizde
YKS SINAVINDA ÇIKMAYACAK KONULAR HANGİLERİ?
10. sınıf ve 11. sınıf konuları AYT’de soruluyor. Bu yıl ikinci dönem yüz yüze eğitimin aksaması sebebiyle 12. sınıfın ikinci dönem konularının AYT’de sorulmamasına karar verildi.
AYT’de çıkacak sorular MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 4 Nisan 2020’de yayınladığı güncel kazanımlara göre belirlenecek.
AYT'DE ÇIKMAYACAK KONULAR NELER?
YKS konuları değişti. Peki YKS’de hangi derste hangi konular sınavda çıkmayacak?
YKS’nin birinci oturumu olan TYT soruları değişmedi. AYT konuları değişti.
AYT Matematik Çıkmayacak Konular
Uzaktan eğitim devam ediyor. Ancak 2020 YKS’de sadece yüz yüze eğitim yapılan konulardan soru sorulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son açıklamasında AYT’de ikinci dönem konularının tamamen kaldırıldığını açıkladı.
Mevcut durumda 2020 YKS’de soru çıkmayacak matematik konularını aşağıda ayrıntılı olarak görebilirsiniz:
Limit
Tüm konuları
Türev
Tüm konuları
İntegral
Tüm konuları
Çemberin Analitik İncelenmesi
AYT Fizik Çıkmayacak Konular
Şu anda fizik dersinden modern fizik konuları ve modern fiziğin teknolojideki uygulamaları konuları yüz yüze işlenen konular arasında değil. Bu sebeple fizik testinde bu konulardan soru çıkmayacaktır.
Aşağıda mevcut durumda 2020 YKS’de soru çıkmayacak fizik konularını ayrıntılı olarak görebilirsiniz:
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
Radyoaktivite
Özel Görelilik
Kara Cisim Işıması
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
AYT Kimya Çıkmayacak Konular
Kimya dersinden organik kimyanın hidrokarbonlar konusu koronavirüs sebebiyle verilen tatil öncesinde yüz yüze işlenmişti. Bu konudan itibaren gelen konular yüz yüze işlenmedi. Bu sebeple kimya testinde bu konulardan soru çıkmayacaktır.
Mevcut durumda 2020 YKS’de soru çıkmayacak kimya konularını aşağıda detaylarıyla görebilirsiniz:
Organik bileşikler:
Hidrokarbonlar
Fonkisyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil bileşikleri
Karbosilik asitler ve Esterler
Fosil yakıtlar
Alternatif enerji kaynakları
AYT Biyoloji Çıkmayacak Konular
Biyoloji dersinden bitki fizyolojisi konusundan önce bitkilerin yapısı konusunda “bitki gelişiminde hormonların etkisi” işlenmekteydi. Bu konu da dahil olmak üzere okulda işlenen konulardan 2020 YKS’de soru gelebilir. Bitki fizyolojisi konusundan itibaren okullarda yüz yüze işlenmeyen biyoloji konularından ise 2020 YKS’de soru çıkmayacaktır.
2020 YKS’de soru çıkmayacak olan biyoloji konuları aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
AYT Edebiyat Çıkmayacak Konular
Dünya edebiyatında 20. yüzyılda yazılmış bir roman örneğinin incelenmesi
Cumhuriyet Dönemi’nde ve dünya edebiyatında deneme
Söylev
Dikkat: Yıllık planda yukarıdaki konular 12. sınıf ikinci dönem göründüğü için 2020 AYT edebiyattan kaldırılmış olarak görünmektedir ancak Cumhuriyet Dönemi edebiyatı 9. 10. ve 11. sınıfta da görüldüğü için bu konulara çalışmanız faydanıza olacaktır.
AYT Tarih Çıkmayacak Konular
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
AYT Coğrafya Çıkmayacak Konular
Coğrafya dersinin 12. sınıf ünitelerinden son ikisi 2020 YKS’de kapsam dışındadır.
2020 YKS’de çıkmayacak AYT Coğrafya konuları
Küresel Ortam: Bölgeler Ve Ülkeler
Jeopolitik Konum
Ülkeler Arası Etkileşim
Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
AYT Felsefe grubu Çıkmayacak Konular
Sembolik Mantık
YKS NE ZAMAN 2020?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde attıkları adımları Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade ederek,
"Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da uygulanacak." dedi.
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