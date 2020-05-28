Koronavirüs salgını nedeniyle okullar bu sene erken kapandı ve öğrenciler uzaktan eğitimle devam ettiler. Bu sene uygulanacak olan YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin öğrencilerinin mağdur olmaması için de yüz yüze yapılmayan eğitim konularının sınavda yer almamasına karar verildi. Peki YKS sınavında çıkmayacak konular hangileri? YKS'de kaldırılan konular neler? Tüm merak edilenler haberimizde

YKS SINAVINDA ÇIKMAYACAK KONULAR HANGİLERİ?

10. sınıf ve 11. sınıf konuları AYT’de soruluyor. Bu yıl ikinci dönem yüz yüze eğitimin aksaması sebebiyle 12. sınıfın ikinci dönem konularının AYT’de sorulmamasına karar verildi.

AYT’de çıkacak sorular MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 4 Nisan 2020’de yayınladığı güncel kazanımlara göre belirlenecek.

AYT'DE ÇIKMAYACAK KONULAR NELER?

YKS konuları değişti. Peki YKS’de hangi derste hangi konular sınavda çıkmayacak?

YKS’nin birinci oturumu olan TYT soruları değişmedi. AYT konuları değişti.

AYT Matematik Çıkmayacak Konular

Uzaktan eğitim devam ediyor. Ancak 2020 YKS’de sadece yüz yüze eğitim yapılan konulardan soru sorulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son açıklamasında AYT’de ikinci dönem konularının tamamen kaldırıldığını açıkladı.

Mevcut durumda 2020 YKS’de soru çıkmayacak matematik konularını aşağıda ayrıntılı olarak görebilirsiniz:

Limit

Tüm konuları

Türev

Tüm konuları

İntegral

Tüm konuları

Çemberin Analitik İncelenmesi



AYT Fizik Çıkmayacak Konular

Şu anda fizik dersinden modern fizik konuları ve modern fiziğin teknolojideki uygulamaları konuları yüz yüze işlenen konular arasında değil. Bu sebeple fizik testinde bu konulardan soru çıkmayacaktır.

Aşağıda mevcut durumda 2020 YKS’de soru çıkmayacak fizik konularını ayrıntılı olarak görebilirsiniz:

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Radyoaktivite

Özel Görelilik

Kara Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları



AYT Kimya Çıkmayacak Konular

Kimya dersinden organik kimyanın hidrokarbonlar konusu koronavirüs sebebiyle verilen tatil öncesinde yüz yüze işlenmişti. Bu konudan itibaren gelen konular yüz yüze işlenmedi. Bu sebeple kimya testinde bu konulardan soru çıkmayacaktır.

Mevcut durumda 2020 YKS’de soru çıkmayacak kimya konularını aşağıda detaylarıyla görebilirsiniz:

Organik bileşikler:

Hidrokarbonlar

Fonkisyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil bileşikleri

Karbosilik asitler ve Esterler

Fosil yakıtlar

Alternatif enerji kaynakları





AYT Biyoloji Çıkmayacak Konular

Biyoloji dersinden bitki fizyolojisi konusundan önce bitkilerin yapısı konusunda “bitki gelişiminde hormonların etkisi” işlenmekteydi. Bu konu da dahil olmak üzere okulda işlenen konulardan 2020 YKS’de soru gelebilir. Bitki fizyolojisi konusundan itibaren okullarda yüz yüze işlenmeyen biyoloji konularından ise 2020 YKS’de soru çıkmayacaktır.

2020 YKS’de soru çıkmayacak olan biyoloji konuları aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

AYT Edebiyat Çıkmayacak Konular

Dünya edebiyatında 20. yüzyılda yazılmış bir roman örneğinin incelenmesi

Cumhuriyet Dönemi’nde ve dünya edebiyatında deneme

Söylev



Dikkat: Yıllık planda yukarıdaki konular 12. sınıf ikinci dönem göründüğü için 2020 AYT edebiyattan kaldırılmış olarak görünmektedir ancak Cumhuriyet Dönemi edebiyatı 9. 10. ve 11. sınıfta da görüldüğü için bu konulara çalışmanız faydanıza olacaktır.



AYT Tarih Çıkmayacak Konular

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya



AYT Coğrafya Çıkmayacak Konular

Coğrafya dersinin 12. sınıf ünitelerinden son ikisi 2020 YKS’de kapsam dışındadır.

2020 YKS’de çıkmayacak AYT Coğrafya konuları

Küresel Ortam: Bölgeler Ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Ülkeler Arası Etkileşim

Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

AYT Felsefe grubu Çıkmayacak Konular

Sembolik Mantık

YKS NE ZAMAN 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde attıkları adımları Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade ederek,

"Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da uygulanacak." dedi.