YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. oturumu bugün 10.15'te tüm ülkede olduğu gibi Antalya'da da başladı. Öğrenciler sınav için sınıflarına girerken dışarıda ise aileler heyecanlı bir şekilde bekledi. Görevliler saat 10.00’a doğru sürekli dışarı çıkarak adayları son dakikaların kaldığını belirterek uyardı.

2 ADAY SINAVA ALINMADI

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek olan adaylarından bazıları tüm uyarılara rağmen son dakikada kapıdan içeri girerken 2 genç kız ise kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelerek içeri giremedi. Görevlilere kapıların açmasını isteyen 2 aday bir cevap alamayınca kapı önünden ayrıldı.

"HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sınava giren kızını kapıda bekleyen Ersin Erkan, "Kızıma ve diğer adaylara başarılar diliyorum. Dün biraz daha heyecanlıydık. Bugün biraz daha rahatız. Dün sınavın iyi geçtiğini söyledi. Haklarında hayırlısı ne ise o olsun. Herkese başarılar diliyorum. Herkes çocuklarından umutlu. Umarım çocuklarımız vatanına milletine faydalı olurlar" ifadelerine yer verdi.