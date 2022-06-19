Sınava girmeyeceğini söyleyen genci çevredekiler ikna etmeye çalıştı! "Üniversite benim için vakit kaybı, boş verdim gitti"Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı "Babalar günü bizim neyimize?"YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!Erzurum'da hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıÜnlü psikolog Esra Ezmeci'ye insanlardan tiksindiren itiraf! "Baldızıma aşığım, ondan başkasını düşünemiyorum, yargılamayın ama karım..."Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildiBabalar günü alınacak en anlamlı hediyeler 2022 | Babalar Günü evde yapılacak hediyeler 2022Baba adaylarına Babalar Günü mesajları 2022 | Baba adaylarına en güzel Babalar Günü mesajları kısa, uzun, anlamlıSevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli | Eşe sevgililer günü mesajı 2022
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek isteyen 2 genç kız, tüm uyarılara rağmen kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelince sınava alınmadı. Sınava giremeyen öğrenciler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. oturumu bugün 10.15'te tüm ülkede olduğu gibi Antalya'da da başladı. Öğrenciler sınav için sınıflarına girerken dışarıda ise aileler heyecanlı bir şekilde bekledi. Görevliler saat 10.00’a doğru sürekli dışarı çıkarak adayları son dakikaların kaldığını belirterek uyardı.

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

2 ADAY SINAVA ALINMADI

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek olan adaylarından bazıları tüm uyarılara rağmen son dakikada kapıdan içeri girerken 2 genç kız ise kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelerek içeri giremedi. Görevlilere kapıların açmasını isteyen 2 aday bir cevap alamayınca kapı önünden ayrıldı.

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

"HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sınava giren kızını kapıda bekleyen Ersin Erkan, "Kızıma ve diğer adaylara başarılar diliyorum. Dün biraz daha heyecanlıydık. Bugün biraz daha rahatız. Dün sınavın iyi geçtiğini söyledi. Haklarında hayırlısı ne ise o olsun. Herkese başarılar diliyorum. Herkes çocuklarından umutlu. Umarım çocuklarımız vatanına milletine faydalı olurlar" ifadelerine yer verdi.

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT