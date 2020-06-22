YKS sınavında maske dağıtılacak mı 2021? YKS'de maske takmak zorunlu mu 2021?

Her yıl milyonlarca öğrenci üniversiteye girebilmek için YKS sınavına giriyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle belirli tedbirler çerçevesinde gerçekleşecek YKS sınavı haftasonu 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Peki YKS'de maske dağıtılacak mı ? Sınavda maske takmak zorunlu mu?

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU 2021?

Adaylar YKS'ye kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekleri gibi bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Sınav esnasında maske takma zorunluluğu olmayacak.

YKS'DE MASKE DAĞITILACAK MI 2021?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'ye girecek adaylara ilişkin corona virüs önlemleri açıklamasında bulundu. Aygün, isteyen adayın, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava girebileceğini belirtti.

Ayrıca, "Covid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor'' açıklamasında bulunan Aygün, sözlerine şunları da ekledi:

"YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.'' ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailelerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağrısında bulundu.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacaklar. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor.

YKS NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

KAÇ OTURUM OLACAK?

TYT , 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:15

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar 10:15

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar 15:45

YKS’YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– 2010-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye girebilirler..