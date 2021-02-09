Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyen binlerce lise mezunu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeyi bekliyor. Başvurular ÖSYM tarafından 4 Şubat günü başlatıldı. Peki YKS son başvuru tarihi 2021 ne zaman? YKS başvuru saat kaçta bitiyor? Yanıtları haberimizde.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2021 YKS sınavına katılacak olan adayların her oturum için 90 TL başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir. 90 TL’lik başvuru ücreti Akbank, Albaraka Türk, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası üzerinden ödenebilecek. Bazı bankalarda hem şubelerden hem de internet bankacılığı ve ATM’den işlem yapılabilecek. Bazı bankalarda ise şubeden işlem yapılamayacak.

Öte yandan kurumun kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden kredi kartı veya hesap kartı olan kişiler başvuru ücretini kolaylıkla ödeyebilecekler.

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YKS SON BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN? YKS BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2021 yılında düzenlenecek olan sınav için son başvuru tarihi 2 Mart 2021 günü olarak belirlendi. Adaylar saat 23:59’dan sonra başvuru yapamayacak.